أخبار اليمن : الألم الحاد قد يدل على نقص فيتامين B12

الألم الحاد قد يدل على نقص فيتامين B12
يمكن أن يسبب نقص فيتامين "B12" نوبات مفاجئة من آلام الجسم الشديدة. يقارن العديد من المرضى هذه الأحاسيس بالصدمات الكهربائية.
يساعد فيتامين B12 الجسم على محاربة التعب ويدعم الجهاز العصبي ويحافظ على صحة خلايا الدم. أحد الأعراض المبكرة للنقص هو الألم الشديد الذي يحدث في أجزاء مختلفة من الجسم.
مع الصدمة العصبية الجانبية، يحدث شعور مزعج في الفخذ وعلى طول الضلوع. هذا بسبب نقص المايلين، الذي يعززه فيتامين B12. مع نقصه، تبدأ الأعصاب بالتلف، بحسب وكالة سبوتنيك.
بظهر الألم أحيانًا في الذراعين والساقين مصحوبًا بتنميل وحرقان. لتعويض نقص فيتامين B12 في الجسم، يمكنك تناول لحم البقر والدجاج والأسماك والحليب قليل الدسم والبيض والحبوب.
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