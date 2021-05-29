مصر.. "كليوباترا الاسكواش" تتحدث عن "سر القمة"

عززت لاعبة منتخب مصر للاسكواش، نور الشربيني، صدارتها في التصنيف العالمي، بعد فوزها ببطولة الجونة الدولية للاسكواش للمرة الأولى في مسيرتها، عقب تغلبها على مواطنتها نوران جوهر المصنفة الثانية عالميا، في مباراة اتسمت بالإثارة وامتدت لنحو 37 دقيقة.

وتقول نور الشربيني لموقع "دوت الخليج" عقب تحقيق لقبها الجديد: "فخورة للغاية بفوزي بالبطولة، أود أن أشكر فريقي بالكامل، كافة المدربين الذين وقفوا إلى جواري، والعمل الدؤوب معي خلال المباريات السابقة، والدفء الذي لمسته من تشجيع الجمهور داخل بلدي".

وتضيف اللاعبة الملقبة بـ "كليوباترا الاسكواش": "يا لها من مباراة صعبة، نوران جوهر من أفضل اللاعبات في العالم، لا تستسلم أبدا في الملعب مهما كانت النتيجة، تبقى متيقظة حتى الرمق الأخير، لذلك حاولت توسيع فارق النقاط في كافة الأشواط".

وتملك الشربيني مسيرة مليئة بالإنجازات في الاسكواش، حيث حصدت حتى الآن 24 بطولة دولية، لتكون أول مصرية تحصل على بطولة العالم 4 مرات، إلى جانب فوزها ببطولة إنجلترا المفتوحة للناشئين 5 مرات، وبطولة بريطانيا المفتوحة مرتين، فضلا عن احتفاظها بصدارة التصنيف العالمي لنحو 7 أشهر متتالية.

وعن حفاظها على تصدرها للتصنيف العالمي، تؤكد الشربيني لموقع "دوت الخليج" على تركيزها في ظروف كل مباراة ووضع خطة مناسبة لها حتى تتمكن من الفوز على منافسيها، وتحرص من الشوط الأول على التقدم وعدم ترك الفرصة لهم لتعديل النتيجة لصالحهم.

وتسترسل الشربيني: "لا أنشغل كثيرا بالتفكير في التصنيف العالمي للاسكواش، إذ قد يشتت ذلك انتباهي خلال المباريات، فقط أضع نصب عيني الفوز بالبطولات، وهي كفيلة بالحفاظ على مكانتي التي وصلت إليها في اللعبة".

وتردف بطلة العالم في الاسكواش: "أستخدم أيضا عامل الخبرة في العديد من المواجهات، خاصة في الظروف الخاصة التي نعيش فيها منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، وعدم انتظام مواعيد البطولات الكبرى".

وتتابع: "سعيدة لتحقيق موسم مميز رغم الأوضاع المربكة بالاسكواش. الوباء تسبب في مشاكل كبيرة سواء بالبطولات أو التدريبات، لكنني استخدمت الأمر لصالحي، إذ صار لدي الفرصة للتحضير الجيد لكل بطولة، والمشاركة فيها بذهن صاف ولياقة جيدة".

وكان الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش قد ألغى عددا من البطولات في العام السابق، نتيجة لجائحة كورونا، وتعذر الانتقال والسفر للاعبين مع إغلاق بعض البلدان للخطوط الجوية، مثل ما حدث مع بطولة أميركا المفتوحة للاسكواش، وتأجيل فعاليات أخرى في العام الجاري مثل انطلاق بطولة مانشستر الدولية في أغسطس، بدلا من يونيو المقبل.

وعن التعامل مع الإصابات أثناء المشاركة في البطولات الكبرى، تقول اللاعبة المصرية: "الأمر مزعج بالتأكيد، لكن لدي فريق طبي مميز، وأخضع لعلاج مكثف في فترات الراحة بين المباريات. تعرضت لذلك في بطولة الجونة للاسكواش وتمكنت من تخطي المشكلة".

من جانبه، يكشف والد اللاعبة المصرية، عاطف الشربيني، لموقع "دوت الخليج"، أن الإصابة التي ألمت بها في ركبتها كادت أن تقضي على آمالها في استكمال بطولة الجونة الدولية للاسكواش، وبعد مشاورات مع الأطباء تمكنت من الاستمرار واقتناص الكأس.

ويتذكر الرجل الخمسيني التجربة الصعبة التي مرت بها ابنته في مقتبل مسيرتها بالاسكواش وعمرها 13 عاما: "كشفت الفحوصات عن إصابة بالغة في عظام الركبة، مما قد يسفر عن إنهاء مسيرتها أو الانتظار لنحو عامين للشفاء، رفضنا بالطبع واتجهنا إلى ألمانيا لاستخدام طرق علاج جديدة وإجراء عملية دقيقة".

ويضيف: "شعرنا بالخوف من فشل العملية، غير أن ركبتها تحسنت سريعا. تحملت (نور) صعوبات عديدة وعادت إلى التدريبات خلال فترة وجيزة، حيث لحقت ببطولة العالم وشاركت في المباراة النهائية".

ولم يتسنَ للأب الحديث مباشرة مع المصنفة الأولى عالميا بالاسكواش طوال فعاليات البطولة، لكنه يطمئن عليها هاتفيا ويوجه لها النصائح قبل المباريات، مؤكدا لموقع "دوت الخليج" على اعتياد البطلة المصرية على ذلك من قِبل أسرتها على مدار سنوات طويلة.

وطبقت بطولة الجونة الدولية للاسكواش نظام الفقاعة الطبية التي سبق تنفيذها في بطولة كأس العالم لليد في النسخة الأخيرة بالقاهرة، لمنع اختلاط اللاعبين بأشخاص آخرين حتى المباراة الأخيرة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان المصرية تم إجراء مسحات لكافة المشاركين وقياس لدرجات الحرارة وتوفير الدعم الطبي خلال أيام البطولة.

وعن الضغوط التي تحملها الشربيني على كتفيها لتصدرها التصنيف العالمي، يضيف والدها: "تدور نقاشات مستمرة بيننا في تلك المسألة منذ طفولتها، نؤكد لها على ضرورة ترك كل شيء خلفها عند دخولها إلى الملعب الزجاجي والاستمتاع بالمباراة".

وتنوي اللاعبة المصرية التقاط أنفاسها لأيام قليلة، ثم البدء في الاستعداد لبطولة العالم للاسكواش في شيكاغو، التي من المفترض إقامتها بشهر يوليو.

وتتحدث عن ذلك، قائلة: "أتمنى إحراز لقبي الخامس في البطولة، وهو إنجاز لم يتحقق من قبل".

وتختتم الشربيني حديثها لموقع "دوت الخليج"، بالإشارة إلى سعادتها بتواجد اللاعبين واللاعبات من مصر في المراكز المتقدمة بالتصنيف العالمي، معتبرة أن ذلك "دليل على امتلاك بلادها لمواهب كثيرة في الاسكواش، وانتشار اللعبة في السنوات الأخيرة".