الكنيست الإسرائيلى ينتخب رئيسا جديدا الأربعاء المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن البرلمان الإسرائيلى "الكنيست"، أنه سيقوم بانتخاب الرئيس الجديد لدولة الاحتلال الإسرائيلى، خلفا للرئيس الحالى رؤوڤين ريفلين، والذى تنتهى ولايته بعد سبع سنوات متواصلة، يوم الأربعاء المقبل.





وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك"، فإنه "يتنافس على هذا المنصب الزعيم السابق لحزب (العمل) رئيس الوكالة اليهودية يتسحاق هرتسوج، والحائزة على جائزة إسرائيل وهى أم ثكلى، ورائدة فى مجال التربية والتعليم، مريام بيرتس". وسينتخب الكنيست الرئيس الجديد الذى سيتولى منصبه فى شهر يوليو المقبل، فى عملية اقتراع سرية. ويتم انتخاب رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلى، كل سبع سنوات عبر آلية الاقتراع غير المباشر من بين 120 عضوا فى الكنيست، ويعتبر شخصية رمزية فى الدولة، وتتمثل سلطته فى توجيه المرشحين لتشكيل الحكومة ومنح العفو.

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