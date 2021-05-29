وقالت صحيفة "ذى صن" إن الضيوف تمت دعوتهم فى اللحظة الأخيرة إلى حفل وسط لندن، مضيفة أن كبار أعضاء مكتب جونسون لم يكونوا على علم بخطط الزفاف.
يذكر أن حفلات الزفاف تقتصر فى إنجلترا حاليًا على 30 شخصًا بسبب قيود جائحة كورونا.
يعيش جونسون، 56 عامًا ، وسيموندز، 33 عامًا، معًا فى داونينج ستريت منذ أن أصبح جونسون رئيسًا للوزراء فى عام 2019.
وفى العام الماضى أعلنا عن خطبتهما وولد ابنهما ويلفريد لورى نيكولاس جونسون فى أبريل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوريس جونسون يتزوج خطيبته فى مراسم سرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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