بوريس جونسون يتزوج خطيبته فى مراسم سرية

جدة - نرمين السيد - ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، تزوج خطيبته كارى سيموندس فى مراسم غير معلنة بكاتدرائية "وستمنستر" اليوم السبت، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.





وقالت صحيفة "ذى صن" إن الضيوف تمت دعوتهم فى اللحظة الأخيرة إلى حفل وسط لندن، مضيفة أن كبار أعضاء مكتب جونسون لم يكونوا على علم بخطط الزفاف.

يذكر أن حفلات الزفاف تقتصر فى إنجلترا حاليًا على 30 شخصًا بسبب قيود جائحة كورونا.

يعيش جونسون، 56 عامًا ، وسيموندز، 33 عامًا، معًا فى داونينج ستريت منذ أن أصبح جونسون رئيسًا للوزراء فى عام 2019.

وفى العام الماضى أعلنا عن خطبتهما وولد ابنهما ويلفريد لورى نيكولاس جونسون فى أبريل.