الجيش اليمنى يصد هجوما حوثيا فى محافظة الجوف

جدة - نرمين السيد - صدت قوات الجيش اليمنى مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم السبت، هجوماً لميليشيا الحوثى، فى جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".





وأكد مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، أن قوات الجيش والمقاومة كبّدت الميليشيا خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد وأجبروها على التراجع والفرار.

ولفت إلى أن قوات الجيش ترصد جميع تحركات ميليشيا الحوثى، بما فيها هذا الهجوم الذى كانت تُعدّ له منذ أيام، مؤكداً أن الأبطال كانوا لها بالمرصاد وألحقوا بها هزيمة قاسية.

كان الجيش اليمنى، قد صد الثلاثاء الماضى، هجوماً آخر لميليشيا الحوثى، شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، وكبّدها خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح.

وقال المركز الإعلامى للجيش اليمنى، إن مجاميع حوثية حاولت مهاجمة أحد المواقع العسكرية فى "جبهة النضود" إلا أن قوات الجيش كانوا لها بالمرصاد، حيث أوقعوا جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح.