العراق: إحباط مخطط لعملية إرهابية بدراجة مفخخة فى الأنبار

جدة - نرمين السيد - وقالت الخلية فى بيان، إنه "بعملية نوعية استباقية نفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية، والتى أكدت تواجد دراجة نارية مفخخة فى وادى كصير بصحراء ناحية كبيسة معدة لاستخدامها فى تنفيذ عملية إرهابية".
وأضافت "تم التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة وشروع مفارز الاستخبارات العسكرية فى الفرقة السابعة وقوة من الفوج الرابع لواء المشاة الآلى 30 من التحرك نحو الهدف وضبط الدراجة مع كمية من الوقود المخصص لها"، مشيرة الى أن "مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير الدراجة تحت السيطرة".
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