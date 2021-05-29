السفير الأردنى فى القاهرة مشيدا بجهود التنمية بمصر : فخر للأمة العربية كله

جدة - نرمين السيد - وجه السفير الأردنى فى القاهرة أمجد العضايلة، التحية للشعب المصرى وقيادته على كل الجهود التى يقوم بها فى التنمية والتطوير والتى هى فخر ليس لمصر، وللشعب المصرى فحسب وإنما فخر للأمة العربية كلها.





وقال العضايلة فى مقابلة خاصة مع قناة النيل للأخبار، مساء اليوم السبت، احتفالا بالذكرى الـ 75 على استقلال الأردن - "إنه منذ تأسيس الدولة الأردنية عام 1921 ومنذ وصول الملك عبدالله الأول الملك المؤسس وبالشراكة مع القوى السياسية والعشائر الأردنية تم تشكيل نموذج لوطن متميز قادر على مواجهة التحديات، وبدأت بالفعل الحياة البرلمانية منذ عام 1928 ولم تنقطع هذه الحياة البرلمانية سوى فى فترة بعد احتلال الضفة الغربية كونها كانت تحت الإدارة الأردنية آنذاك، ثم عادت فى فترة الثمانينيات".



وأوضح أن البرلمان الحالى هو "رقم 19" كما استقرت الحياة السياسية والبرلمانية على مدى المائة عام الماضية، مشيرا إلى أن الشراكة الحقيقية هى شراكة سياسية بين مختلف مكونات المجتمع الأردنى والذى يسهم فى إنضاج هذه الحياة السياسة هو انفتاح القيادة السياسية الأردنية على كل فئات المجتمع الأردنى ومشاركة الجميع فى الحياة السياسية مما شكل نموذجا أردنيا متميزا فى هذه المسالة.

ونوه السفير الأردنى فى القاهرة أمجد العضايلة، إلى أن القيادة الأردنية كانت منفتحة على دول العالم ونهج الاعتدال والتسامح وتقبل الرأى والرأى الآخر ما أسهم فى تعزيز العلاقات مع دول العالم المختلفة، على غرار التقدير والاحترام الدولى الذى كان على مدى المائة عام الماضية للأردن وما يزال.



وأوضح العضايلة أنه خلال الـ 20 عاما الماضية بقيادة الملك عبدالله الثانى منذ عام 1999، رسخ العديد من المؤسسات التى تحافظ على ديمومة الدولة من خلال إنشاء المؤسسات مثل المؤسسة المستقلة للانتخابات ومنظومة هيئة النزاهة والفساد، ومؤسسات تحمى العدالة وتحقق المساواة بين أفراد المجتمع الأردنى، كما أن هناك أوراقا نقاشية وعددها 7 أوراق طرح فيها كل ما يتعلق بمفهوم الديمقراطية والمساواة والعدالة وفرص تحسين الإدارة والأداء لمؤسسات الدولة برمتها، مؤكدا فى الوقت نفسه أن كل هذه العوامل ساهمت فى نهوض الأردن وازدهاره على المستوى السياسى والبرلمانى والاقتصادى رغم كل التحديات التى واجهها.



ورأى أن الأردن الآن من أكبر الدول المستقبلة للاجئين، مستعرضا فى الوقت نفسه التحديات التى يواجهها الأردن، على غرار ما حدث فى دول عربية مثل سوريا والعراق، علاوة على القضية الفلسطينية، الأمر الذى شكل تحديات كبيرة على الأردن، مضيفا: "أنه رغم ذلك استطاع الأردن أن يتقدم وينهض وأن يكون دعما لأشقائه العرب وموئلا لكل الأحرار والمستضعفين والباحثين عن الأمان".