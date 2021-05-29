جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العميد تركى المالكى، اليوم السبت، أن الميليشيات الحوثية تنشر فبركات لانتصارات وهمية، مشيرا إلى تدمير أكثر من 4 آلاف آلية وعربة للحوثيين فى مأرب والجوف.





وقال المالكى فى تصريحات لقناة العربية "البروباغندا التى يقوم بها الحوثيون تهدف لرفع معنويات عناصرههم". وأضاف "ميليشيات الحوثى تحاول تهدئة الغضب الشعبى بمناطق سيطرتها بالفبركات". وتابع العميد المالكى "بأن الهدف من مثل هذه الفبركات الإعلامية تأتى لتغطية حقيقة الوضع العملياتى على الأرض، والخسائر الكبيرة بالعناصر الارهابية والعتاد العسكرى للمليشيا بمحافظتى مأرب والجوف، حيث تم تدمير أكثر من 4000 آلية وعربة". وقال أيضاً إن "ميليشيات الحوثى تكبدت خسائر بشرية كبيرة، وانسحاب الكثير ممن غرر بهم". كما أكد أن عمليات التحالف أوقعت أكثر من عشرين ألف قتيل وجريح من العناصر الإرهابية الحوثية خلال الأشهر الستة الماضية. وتابع "إن القوات المسلحة السعودية وقوات التحالف تتخذ مواقعها الدفاعية على طول الحدود السعودية اليمنية، وتدعم قوات الجيش اليمنى فى عملياته القتالية بالداخل اليمنى والذى يسيطر على مسافة 30 كلم داخل محافظة صعدة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المالكى: تدمير أكثر من 4 آلاف آلية وعربة لميليشيات الحوثى فى مأرب والجوف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.