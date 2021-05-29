رئيس الكونغو: الوضع خطير بعد ثوران البركان لكنه تحت السيطرة

جدة - نرمين السيد - وقال تشيسكيدى فى مؤتمر صحفى: إن "الوضع خطير بالتأكيد، لكنه تحت السيطرة"، وفقا لما نقلته صحيفة "بارونز" الأمريكية، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

كما حذّر تشيسكيدى من أن "هناك تدفق للحمم البركانية تحت الأرض، يمكن أن تظهر فى أى وقت وفى أى مكان فى المدينة"، ونصح بشدة بعدم عودة الأشخاص إلى غوما".

وقال: إن "الحمم البركانية لم تعد فى فوهة البركان، لكن البركان لا يزال نشطا، لذلك علينا أن نكون حذرين ولهذا السبب لا نريد تسريع الأمور من خلال إعادة السكان إلى المنطقة".

وانفجر بركان جبل نيراغونغو المطل على مدينة غوما شرقى جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأسبوع الماضى فى 22 مايو الجارى، وهو أحد أخطر البراكين فى العالم، وقد أودى بحياة 32 شخصا، وفرّ نحو 4 آلاف من سكان المدينة إلى الحدود مع رواندا، بعدما أمرت سلطات الكونغو بإخلاء المدينة.

وفى عام 1977، ثار البركان والذى بلغ ارتفاعه نحو 3000 متر وتسبب فى مقتل نحو 600 شخصا، وعام 2002 تسبب أيضا فى مقتل 250 شخصا ووصلت حممه إلى مطار المدينة.