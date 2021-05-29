مقتل 8 وإصابة العشرات فى نزاع قبلى بولاية غرب دارفور

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، بقتل شخص وإصابة خمسة آخرون فى مدينة فوربرنقا بولاية غرب دارفور، إثر إطلاق نار من قبل مسلحين صباح اليوم.
وقال شاهد عيان من القياديين فى المنطقة، إن مجموعة مسلحة أطلقت الرصاص الحى على المواطن عمار عبد المجيد 25 عام أثناء وجوده أمام دكانه بسوق فوربرنقا الكبير، مما أسفر عن وفاته فى الحال وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة.
وبين أنه تم نقل المصابين الى مستشفى فوربرنقا لتلقى العلاج، و إخطار المدير التنفيذى لمحلية فوربرنقا صديق محمد إبراهيم بالحادثة فور وقوعها لاحتواء الموقف والقبض على الجناة باعتباره رئيس لجنة أمن المحلية.
إلا أن مئات من سكان مدينة فوربرنقا تجمهروا احتجاجا على الحادثة وقاموا بإغلاق الطرقات الرئيسة بالمدينة مع حرق بعض المحلات التجارية بالسوق، وحرق كامل لمكاتب محلية فوربرنقا ومكتب التحصيل وديوان الزكاة وديوان الضرائب وإتلاف بعض ممتلكات المواطنين.
وأشارت الوكالة السودانية، إلى انتشار حمل السلاح بين المواطنين من غير النظاميين بصورة كبيرة وخاصة فى أيام الاسواق الأسبوعية، مما يهدد سلامة الوضع الأمنى بالمنطقة.
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