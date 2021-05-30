أخبار اليمن : التدخين يسحب فيتامين C من الجسم

التدخين يسحب فيتامين C من الجسم
قام طبيب روسي لمعالجة الإدمان، فاديم زوبيتسكي، بتحديد المنتجات التي من شأنها أن تساعد في إزالة النيكوتين من الجسم، تشمل الخضراوات الصحية، الجزر والملفوف.
وقال الطبيب إن النيكوتين يخفض مستوى فيتامين "سي" في الجسم، مشيراً في تقرير نقله موقع سبوتنيك، أمس، إلى أن البرتقال يساعد على تجديد مستوى هذا الفيتامين في الجسم.
ونصح زوبيتسكي بتناول الزنجبيل الخام لقمع إدمان النيكوتين، فضلاً عن مساعدته في تقليل محتوى السموم في الدم من تناول النيكوتين.
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