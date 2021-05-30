رئيس وزراء بريطانيا يتزوج خطيبته فى مراسم سرية

جدة - نرمين السيد - وقالت الصحيفة إن حفل الزفاف حضره 30 شخصا وتلقى الضيوف دعوات فى اللحظة الأخيرة، وأضافت أن حتى كبار أعضاء مكتب جونسون لم يكونوا على علم بخطط الزفاف.
وأشارت "صن" إلى أن الحفل استمر حوالى 1.5 ساعة وتم إغلاق كاتدرائية وستمنستر خلال هذه الفترة.
وتقتصر حفلات الزفاف فى إنجلترا حاليا على 30 شخصا بسبب قيود مكافحة عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".
ويعيش جونسون (56 عاما) مع سيموندس (33 عاما) سويا فى داونينغ ستريت منذ أن أصبح رئيسا للوزراء فى عام 2019، وفى العام الماضى أعلنا خطبتهما وأنهما ينتظران مولودا، وولد ابنهما ويلفريد لورى نيكولاس جونسون فى أبريل.
وهذا الزواج هو الثالث لرئيس الوزراء البريطانى الحالى.
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