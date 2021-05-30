وفيات فيروس كورونا فى البرازيل تتجاوز 461 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 79.670، مقابل 67.467 فى بيانات الخميس و49.762 الجمعة، ليبلغ العدد الإجمالى مستوى حوالى 16.471 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 2.012 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2245 فى إحصائية الخميس و2.371 الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 461.057 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وأضافت البيانات الحكومية أن عدد المتعافين من المرض بلغ 14.869 مليون شخص، فيما لا تزال 1140.847 حالة تعتبر نشطة.

وسجلت البرازيل ثانى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه فى الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا فى البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.