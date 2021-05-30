وزير الإعلام اليمنى: الحوثيون يستغلون موانئ اليمن لتنفيذ أجندات إيران

جدة - نرمين السيد - وكتب فى سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، "تصاعد الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثى المدعومة من إيران فى البحر الأحمر باستخدام زوارق مفخخة، والتى تصدى لها وأفشلها تحالف دعم الشرعية، تؤكد من جديد الخطر الكبير، الذى لا زالت تمثله المليشيا على أمن وسلامة السفن التجارية، وحركة الملاحة البحرية فى واحدة من أهم الممرات الدولية".
كما أضاف"اتخاذ مليشيا الحوثى موانئ "الحديدة، الصليف، ورأس عيسى" قواعد للتخطيط والتحضير للهجمات الإرهابية ومنطلق للزوارق المفخخة المسيرة عن بعد، يؤكد انقلابها الكامل على اتفاق السويد، واستغلاله لتنفيذ أجندة النظام الإيرانى وسياساته لنشر الفوضى والإرهاب فى المنطقة وتهديد المصالح الدولية".
وتابع "ندعو المجتمع الدولى والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن والمبعوثين الأممى والأمريكى لإدانة هذه الهجمات، واتخاذ مواقف حازمة إزاء هذه الأعمال الارهابية التى لا تستهدف أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة فحسب، بل الأمن والسلم الدوليين ومصالح العالم أجمع".
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