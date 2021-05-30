جدة - نرمين السيد - وقال تحالف دعم الشرعية فى اليمن إن الدفاعات الجوية اعترض الطائرة ودمرتها، مشيرا إلى استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأكد التحالف أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية على خميس مشيط بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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