الكونغو الديمقراطية تتعرض 61 هزة أرضية خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوكالة نقلا عن خبراء زلازل محليين إلى أن الهزات سببها استمرار تدفق سيول الحمم البركانية فى منطقة ثوران بركان نيراغونغو شرقى البلاد.
وقالت السلطات المحلية إن أكثر من 10 هزات أرضية تم تسجيلها فور ثوران البركان المذكور الواقع بالقرب من مدينة غوما فى ولاية كيفو الشمالية. وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أن الحدث خلف مصرع 30 شخصا وفقدان 40 آخرين.
ونقلت صحيفة "أكتواليتي" المحلية عن رئيس الدولة فيليكس تشيسيكيدى قوله إن سيول الحمم البركانية من جبل نيراغونغو أسفر عن تدمير نحو 5 آلاف منزل.
وسابقا اليوم السبت، قالت وزارة الاتصالات ووسائل الإعلام فى البلاد إن نشاطا بركانيا "منخفضا" تم رصده على السفح الشمالى من جبل نياموراغيرا الواقع بالقرب من مدينة غوما بجوار جبل نيراغونغو. غير أن حكومة البلاد أكدت لاحقا، بعد إجراء تفقد جوى للمنطقة، عدم تسجيل أى ثوران جديد فى الجزء الشرقى من البلاد.
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