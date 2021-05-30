فرنسا تسجل 10.675 إصابة جديدة بكورونا و68 وفاة

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة إن عدد المصابين بالفيروس فى وحدات الرعاية الفائقة بالمستشفيات تراجع بواقع 76 شخصا إلى 3.028 أمس السبت، فى حين تراجع العدد الإجمالى للمصابين بالمرض فى المستشفيات بواقع 425 إلى 16.847. ويتراجع عدد المصابين وكذلك الموجودين فى وحدات الرعاية الفائقة باطراد خلال الأسابيع الماضية.

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