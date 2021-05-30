فيديو .. تحطم طائرة بولاية تكساس الأمريكية ومصرع شخص

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "إى بى سي-13" التلفزيونية الأمريكية، لقى شخص مصرعه وأصيب آخر نتيجة تحطم طائرة صغيرة من طراز "ويلجا" فى مدينة بيرلاند بولاية تكساس الأمريكية. وبحسب القناة، فإن أسباب الحادث غير معروفة، لافتة إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطنى الأمريكى لسلامة النقل سيحققان فى الحادث.

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