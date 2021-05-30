الخمور مغشوشة .. مصرع 22 شخصا فى الهند بعد احتساء مشروبات كحولية

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول فى مكتب قاضى منطقة اليكرا التى وقع فيها الحادث إن: "22 شخصا حتى الآن لقوا حتفهم بعد تناول الخمور السامة هنا"، و"بعض الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بعد أن اشتكوا من المرض بعد تناول الخمور، يخضعون للعلاج"، بحسب وكالة "شينخو" الصينية.

ووفقا للمسؤولين، فقد اشترى الضحايا تلك الخمور من محلات مرخصة مساء الخميس.

وقامت السلطات بإغلاق 5 متاجر لبيع الخمور فيما يتعلق بالحادث وأوقفت بعض المسؤولين من دائرة الضرائب، من بينهم مسؤول الضرائب فى المنطقة ديراج شارما، بسبب التراخى الذى أدى إلى المأساة.

وأمر قاضى المنطقة بفتح تحقيق فى الحادث. قال مسؤول بالشرطة إنه "تم تسجيل ثلاث حالات منفصلة فى ثلاث مناطق بمراكز الشرطة فى حالات وفاة بسبب تناول الخمور المغشوشة".

وأضاف أنه "تم تشكيل فرق شرطة لاعتقال المتهمين وتم اعتقال بعض الأشخاص للتحقيق معهم".

يذكر أنه غالبا ما يتم الإبلاغ عن وفيات بسبب الكحول المغشوشة بالهند، حيث عادة ما يفضل البعض لشراء الخمور غير المشروعة الرخيصة المصنوعة فى البلاد.