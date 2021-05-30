النيجر: مقتل 8 فى هجوم لعصابات داعش

جدة - نرمين السيد - أكدت السلطات المحلية فى النيجر، اليوم الأحد، مقتل 8 أشخاص على الأقل، بينهم 4 من قوات الأمن و4 من المدنيين، إثر هجوم انتحارى استهدف مدينة كبيرة فى جنوب شرق البلاد بالقرب من الحدود النيجيرية.





وفى بيان لها، قالت سلطات النيجر إن انتحاريين من تنظيم داعش الإرهابى فى غرب إفريقيا "إيسواب"، وهى جماعة منشقة عن جماعة بوكو حرام، اقتحموا مدينة ديفا على متن 15 مركبة.

وقدمت وزارة دفاع النيجر حصيلة القتلى فى وقت لاحق من مساء أمس السبت، عبر التلفزيون العام، مؤكدة مقتل عدد من الإرهابيين، حسبما نقلت "فرانس برس".

فيما عثرت قوات الجيش على قاذفات صواريخ وقذيفة مورتر وكمية كبيرة من الذخيرة وهواتف محمولة ومخدرات وحقن. وقال مسؤول محلى كبير إن عناصر من بوكو حرام هاجموا مدينة ديفا، لافتًا إلى القتال أثار هلعًا بين سكان المدينة البالغ عددهم 200 ألف نسمة.

ووفقًا للتقارير، فقد تعرضت مدينة ديفا لهجمات عدة منذ عام 2015، كما اندلع قتال عنيف بين الجيش والمتطرفين فى مايو 2020، قرب جسر دوتشى الذى يربط النيجر ونيجيريا جنوب ديفا.

ومنذ عام 2009، قتل 36 ألف شخص على الأقل بسبب التنظيمات المتطرفة فى غرب إفريقيا، سواء جماعة بوكو حرام أو عناصر تنظيم داعش، إضافة إلى نزوح قرابة مليونى شخص من ديارهم فى شمال شرق نيجيريا.