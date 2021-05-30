مقتل 13 شخصًا فى هجوم على حفل زفاف بأفغانستان

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤولون فى أفغانستان، اليوم الأحد، مقتل 13 شخصًا على الأقل جراء هجومين منفصلين، الأول هجوم بقذيفة هاون استهدف حفل زفاف، والثانى تفجير على جانب طريق بالقرب من سكة حديدية.





ووفقًا لتقارير أفغانية، قال مسؤولون محليون فى إقليم كابيسا، إن 7 مدنيين على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 3 آخرون بعد سقوط قذيفة هاون على حفل زفاف فى منطقة تاجاب شمال شرق أفغانستان، مساء أمس السبت.

وأشار المسؤولون إلى أن الحادث وقع خلال مناوشات بين الحكومة ومسلحى حركة طالبان الإرهابية فى المنطقة المتنازع عليها.

وفى إقليم هيرات غربى أفغانستان، لقى 6 أفراد من قوات الأمن حتفهم جراء انفجار قنبلة زُرعت على جانب طريق فى منطقة جوريان، حيث تحرس قوات الأمن خط سكة حديد بين أفغانستان وإيران.

وأشار حاكم الإقليم وحيد قاتالى، وهيئة السكك الحديدية الأفغانية، إلى أن زرع القنابل على جوانب الطرق هو السلاح المفضل لدى طالبان لاستهداف القوات التابعة للحكومة فى جميع أنحاء البلاد.