الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بفيروس ”كورونا” وتسجيل 11 إصابة وافدة...

أعلنت اللجنة الصحية في الصين اليوم الأحد عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.. فيما تلقت تقارير عن 11 إصابة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 91 ألفا و72 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

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