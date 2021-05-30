اليوم.. القبارصة ينتخبون برلمانهم الجديد

جدة - نرمين السيد - يتوجه ناخبو جمهورية قبرص إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، لانتخاب برلمان جديد للبلاد، وسط تقارير عن سباق انتخابى متقارب بين الحزب المحافظ الحركة الديمقراطية العامة والحزب اليسارى للشعب العامل.





ويدعم الحزب المحافظ الرئيس الحالى نيكوس أناستاسيادس، والذى يترأس الحكومة ويتم انتخابه مباشرة وفقًا للنظام السياسى القبرصى. وتعتبر هذه الانتخابات مؤشرًا سياسيًا للانتخابات الرئاسية التى تجرى عام 2023. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها فى السابعة صباحًا بالتوقيت المحلى، حيث يحق لأكثر من 550 ألفاً من سكان البلاد الإدلاء بأصواتهم، كما يحق لـ15 حزب خوض الانتخابات.

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