مسؤول عراقى: المبعوثة الأممية تتصرف خارج السياقات القانونية

وفى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، قال المسؤول العراقى الذى طلب عدم الكشف عن هويته، إن السيدة جنين بلاسخارت، رئيس البعثة الدولية فى العراق، أجرت لقاءات مع مسؤولين عسكريين ممن سبق وأصدروا أوامر لاقتحام المنطقة الحكومية لإطلاق سراح القيادى فى الحشد الشعبى اللواء قاسم مصلح.
وأضاف المسؤول العراقى، أن "لقاءات بلاسخارت الأخيرة جرت من دون تنسيق مع الحكومة العراقية، كما أنها شملت قيادات عسكرية رفيعة، على صلة مباشرة بأحداث 26 مايو الحالى".
وأشار المسؤول إلى أن الحكومة العراقية "طالبت رئيسة البعثة بتفسيرات عن السياق القانونى الذى جرت فى إطاره هذه اللقاءات، لا سيما أنها تزامنت مع حوادث هددت سيادة البلاد".
وشدد المسؤول العراقى على أن "بغداد لا ترى فى ملف اقتحام المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة وأهم مؤسساتها، مسألة نزاع سياسى بين الفاعلين العراقيين، بل حادثة خطيرة تكاد تهدد سمعة البلاد واستقراره".
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