بينهم قيادات بارزة.. مقتل 37 من عناصر حركة الشباب الصومالية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأحد، أن العملية العسكرية التى نفذها الجيش الوطنى الصومالى فى منطقة جلكا حرارى، أسفرت عن إصابة 20 من ميليشيات الشباب وأسر اثنين آخرين.

من جانبه، قال قائد الجيش الصومالى، اللواء أودوا يوسف راغي، إن العمليات العسكرية ضد الإرهابيين ستستمر حتى يتم تطهير المناطق التى يختبئون فيها بمحافظة شبيلى الوسطى.

وكان الجيش الوطنى الصومالى، كثف فى الآونة الأخيرة من عملياته العسكرية ضد فلول ميليشيات الشباب المتطرفة ونجح فى السيطرة على عدة مناطق.