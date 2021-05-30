جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأحد، أن العملية العسكرية التى نفذها الجيش الوطنى الصومالى فى منطقة جلكا حرارى، أسفرت عن إصابة 20 من ميليشيات الشباب وأسر اثنين آخرين.
من جانبه، قال قائد الجيش الصومالى، اللواء أودوا يوسف راغي، إن العمليات العسكرية ضد الإرهابيين ستستمر حتى يتم تطهير المناطق التى يختبئون فيها بمحافظة شبيلى الوسطى.
وكان الجيش الوطنى الصومالى، كثف فى الآونة الأخيرة من عملياته العسكرية ضد فلول ميليشيات الشباب المتطرفة ونجح فى السيطرة على عدة مناطق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بينهم قيادات بارزة.. مقتل 37 من عناصر حركة الشباب الصومالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.