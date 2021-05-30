البرلمان العراقى يمنح الفلسطينيين حقوق المواطنة

جدة - نرمين السيد - وبحسب القانون العراقى الجديد، يمنح القانون الفلسطينى المقيم لـ10 سنوات فى العراق، معاملة المواطن العراقى فى الحقوق والواجبات. ووفقًا لوكالة "معًا" الفلسطينية، فإنه على الرغم من أن القانون العراقى يمنح الفلسطينى كافة حقوق المواطن العراقى، إلا أنه يستثنيه من الجنسية العراقية ومشاركته فى الانتخابات ترشيحًا وتصويتًا، للحفاظ على حقه بالعودة إلى وطنه.

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