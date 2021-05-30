رئيس الوزراء الفلسطينى يبدأ غدا زيارة للكويت

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، قال سفير فلسطين لدى الكويت رامى طهبوب، إن "رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيجريان عددًا من اللقاءات، أولها مع أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسيلتقيان أيضًا ولى العهد، ووزير الخارجية، ورئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم".
وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أنه سيعقب هذه اللقاءات جلسة اجتماعات رسمية، تضم رئيسى وزراء البلدين.
ونوه طهبوب إلى أهمية العلاقات بين البلدين، موضحًا أن هذه الزيارة تأتى فى إطار التنسيق الدائم، وكذلك شكر الكويت على مواقفها المساندة للشعب الفلسطينى، على المستويين الرسمى والشعبى.
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