ساعر يرفض عرض نتنياهو الأخير: احذروا ألاعيب الليكود

ووفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، اليوم الأحد، تضمن المقترح أن يتناوب زعماء الأحزاب الثلاثة على منصب رئيس الوزراء، ليكون ساعر هو رئيس الوزراء خلال الفترة الأولى التى تستمر عامًا وربع، ثم يتسلم نتنياهو المنصب لمدة عامين، على أن يكون بينيت رئيسًا للوزراء بعده لمدة عام وربع أخرى.
وفى الوقت الذى أعلن ساعر رفضه لعرض الليكود بزعامة نتنياهو، أرجأ حزبه "يمينا" جلسة كانت مقررة صباح اليوم الأحد لبحث المقترح.
وقال ساعر إنه "ملتزم باستبدال حكم نتنياهو، وإنه سيواصل العمل على ذلك، وأنصح الجمهور إلى تجاهل مناورات وألاعيب سياسية سيطلقها الليكود خلال الايام القليلة المقبلة".
فيما أعلنت كتلة حزب "يمينا" إرجاء جلسته التى كانت مقررة صباح الأحد، لمدة 4 ساعات، لتقرر ما إذا كانت ستشكل حكومة التغيير أم لا.
وقالت النائبة عن جماعة "الصهيونية المتدينة"، أوريت ستروك: إن "لديها شعورًا بطعنة سكين فى الظهر، على خلفية إمكانية تشكيل حكومة مع اليسار والنائب الإخوانى منصور عباس".
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