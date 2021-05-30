مقتل ستة على الأقل إثر سقوط قذيفة مورتر على منزل به حفل...

قال مسؤولون أمنيون، اليوم الأحد، إن ستة مدنيين أفغان على الأقل قتلوا وأصيب آخرون عندما سقطت قذيفة مورتر على منزل خلال حفل زفاف في إقليم كابيسا شمال البلاد.

وقع الانفجار مساء أمس السبت في منطقة تجاب التي شهدت قتالا بين قوات الحكومة الأفغانية ومسلحي حركة طالبان.

وألقى متحدث باسم الشرطة في المنطقة بمسؤولية إطلاق القذيفة على طالبان، وقال إن ستة مدنيين على الأقل قتلوا بينهم امرأة وطفل وأصيب أربعة.

لكن مسؤولا أمنيا رفيعا في كابول قال إن عدد القتلى عشرة على الأقل وإن عدد المصابين 18.

ونفى متحدث باسم طالبان مسؤولية الحركة عن ذلك وقال إن قذيفة المورتر أطلقتها قوات الأمن الأفغانية.