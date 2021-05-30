وزير خارجية إسرائيل يشكر مصر.. ويفصح عن "أجندة الزيارة"

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي لمصر منذ 13 عاما.

وقال أشكنازي، على حسابه الرسمي في تويتر: "شكرا على دعوتك وزير خارجية مصر سامح شكري وهي أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي لمصر منذ 13 عاما".

وأضاف "سنجري خلال هذه الزيارة عددا من اللقاءات لبحث قضايا ثنائية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ونوغل في آليات التهدئة حيال غزة وإعادة بناء القطاع تحت إشراف دولي".

وتابع: "خلال المحادثات، سأركز على التزام إسرائيل، فوق كل الاعتبارات، على إعادة جنودنا ومواطنينا الموجودين في قبضة حماس".

وكانت وزارة الخارجية المصرية ذكرت، في وقت سابق، أن اللقاء بين الوزيرين، سيعقد بقصر التحرير، وسيتناول ضمان تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة في المرحلة المقبلة.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد كشفت، نقلا عن مصادر مطلعة قبل يومين، أن القاهرة دعت إسرائيل وحماس إلى مفاوضات بشأن "تبادل الأسرى".

ويتزامن وصول أشكنازي إلى مصر، مع وصول وفد أمني مصري رفيع المستوى يترأسه رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى تل أبيب، في مستهل زيارة تقود إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية لتثبيت التهدئة بين الدولة العبرية وقطاع غزة بعد جولة القتال الأخيرة.