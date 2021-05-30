إيران: مقتل مسؤول مرقد شيعى برصاص مجهولين

جدة - نرمين السيد - وقالت وسائل الإعلام الإيرانية، إن مسلحين مجهولين اغتالوا سعيد طاهرى، رئيس لجنة التنسيق والإعمار فى "مرقد صالح بن موسى الكاظم". وأشارت وكالات إيرانية إلى وقوع الحادث أمام منزل القتيل طاهرى بمنطقة تجريش، شمال العاصمة طهران، حيث أصابه المسلحون بثلاث طلقات نارية.

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