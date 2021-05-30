البرلمان العربى يدين هجمات الحوثى تجاه خميس مشيط

جدة - نرمين السيد - و أكد البرلمان العربى فى بيان أصدره، أن هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية واليمن فقط، وإنما تمثل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمى، هو ما يتطلب اتخاذ موقف دولى عاجل وحاسم لوضع حد لهذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة.
وشدد على أن إصرار الميليشيا الإرهابية على استهداف المدنيين والأعيان المدنية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولى واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.
كما جدد مطالبته للمجتمع الدولى بالتحرك الفورى والعاجل وتحمل مسؤولياته فى وقف هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التى تستهدف أمن و استقرار المنطقة والعالم.
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