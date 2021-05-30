كندا: إصابة 6 أشخاص فى إطلاق نار قرب تورونتو

جدة - نرمين السيد - وفى بيان عبر "تويتر"، قالت الشرطة الكندية فى منطقة بيل، إن "عدة أشخاص أصيبوا فى إطلاق نار، وتم نقلهم إلى مستشفيات محلية فى ظروف متباينة"، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.
كما أشارت التقارير المحلية إلى أن المصابين الـ 6 كانوا طرفا فى إطلاق النار الذى وقع داخل مطعم للوجبات السريعة، وتديره عائلة فى مركز تجارى صغير.
وفى بيان عبر "تويتر"، أشارت الشرطة الكندية إلى "أنه ليس لديها معلومات عن المشتبه بهم فى إطلاق النار"، مضيفة أن "مكتب جرائم القتل سيتولى التحقيق"، وأنه لم تتوفر المزيد من التفاصيل حول الحادث.
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