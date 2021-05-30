روحانى يقيل محافظ البنك المركزى الإيرانى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، اليوم الأحد، قال همتى فى اجتماع عبر تطبيق "كلَب هاوس" للتواصل الاجتماعى: "أبلغنى روحانى أنه فى حالة خوضى الانتخابات، لا أستطيع الاستمرار فى منصب محافظ البنك المركزى، لأن ذلك يؤثر على السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف".

وأضاف همتى فى الاجتماع الذى جرى أمس السبت: "أجبته أنه ليس لدى اعتراض على قراره".