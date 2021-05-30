عاجل.. وزير الخارجية يلتقى نظيره الإسرائيلى بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكرى وزير الخارجية المصرى، اليوم الأحد، جابى أشكنازى وزير الخارجية الإسرائيلى، بالقاهرة، لعقد مباحثات حول تثبيت وقف اطلاق النار، وإعادة اعمار غزة والتطورات الاخيرة على الساحة الفلسطينية.





ويعد هذا اللقاء الأول منذ 13 عاما، حيث لم يتم الاعلان عن أى زيارة رسمية لوزير خارجية إسرائيلى منذ زيارة تسيبى ليفنى لمصر عام 2008. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعلن عن تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. كما أكد وزير الخارجية شكرى، فى تصريحات سابقة، أن الرؤية المصرية ترتكز على أربعة محاور أساسية تشمل أولا دعم وتثبيت وقف إطلاق النار؛ ثانيا دفع آفاق التسوية السياسية بإطلاق مفاوضات جادة تهدف إلى التوصل إلى الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس المرجعيات القانونية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة تفاديا لتكرار جولات الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ ثالثا تقديم الدعم الإنسانى اللازم حيث قامت مصر بفتح معبر رفح لضمان وصول المساعدات الإنسانية، ورابعا ضرورة تحمل المجتمع الدولى بما فى ذلك مجلس حقوق الإنسان مسئوليته كاملة.

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