بمشاركة طائرات وقوات خاصة.. الشرطة الفرنسية تبحث عن مسلح هارب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لإذاعة "فرانس إنفو"، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات خلال العملية المشار إليها.

وفى تصريحات لتلفزيون "بى إف إم"، أوضح فريدريك بريسات، حاكم دوردونى، أن مرتكب الواقعة عسكرى سابق، وأنه مازال مسلحًا وهاربًا حتى الآن، مضيفًا أن "الشرطة تنفذ عملية منعًا لخروج الأمور عن السيطرة".

وتابع بريسات: "ذهب الرجل خلال الليل إلى منزل صديقته السابقة. وحدث شجار هناك أدى إلى تدخل رجال الأمن، وحينها أطلق المشتبه به النار عليهم. ثم هرب إلى الغابة المجاورة".

وفى مناشدة عبر "تويتر"، حثت مقاطعة دوردونى سكان المنطقة على البقاء فى منازلهم حتى إشعار آخر.