جدة - نرمين السيد - ووفقًا لإذاعة "فرانس إنفو"، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات خلال العملية المشار إليها.
وفى تصريحات لتلفزيون "بى إف إم"، أوضح فريدريك بريسات، حاكم دوردونى، أن مرتكب الواقعة عسكرى سابق، وأنه مازال مسلحًا وهاربًا حتى الآن، مضيفًا أن "الشرطة تنفذ عملية منعًا لخروج الأمور عن السيطرة".
وتابع بريسات: "ذهب الرجل خلال الليل إلى منزل صديقته السابقة. وحدث شجار هناك أدى إلى تدخل رجال الأمن، وحينها أطلق المشتبه به النار عليهم. ثم هرب إلى الغابة المجاورة".
وفى مناشدة عبر "تويتر"، حثت مقاطعة دوردونى سكان المنطقة على البقاء فى منازلهم حتى إشعار آخر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمشاركة طائرات وقوات خاصة.. الشرطة الفرنسية تبحث عن مسلح هارب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.