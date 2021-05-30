إصابات كورونا الجديدة في روسيا عند أعلى مستوى منذ مارس

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية نحو 9.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات جديدة منذ أكثر من شهرين.
وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأحد، عن رصدها 9694 إصابة جديدة بالعدوى، (مقابل 9289 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات يومية جديدة منذ 19 مارس.
ويعود أكثر من ثلث الإصابات الجديدة (3719 حالة) إلى العاصمة موسكو التي لا تزال أكبر بؤرة لتفشي كورونا في البلاد.
وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 355 حالة وفاة (مقابل 401 وفاة أمس)، فيما تماثل 7386 مريضا للشفاء.
وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و63442 إصابة مؤكدة، منها 121162 حالة وفاة، و264410 حالات نشطة، وأربعة ملايين و677870 حالة شفاء.
وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 137.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالوباء.
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