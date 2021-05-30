أخبار اليمن : سلاح الجو اليمني يعاود استهداف قاعدة جوية للعدوان

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سلاح الجو اليمني يعاود استهداف قاعدة جوية للعدوان

عاود سلاح الجو اليمني المسير فجر اليوم استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. سلاح الجو اليمني يعاود استهداف قاعدة جوية للعدوانعاود سلاح الجو اليمني المسير فجر اليوم استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أن سلاح الجو المسير استهدف بطائرة نوع قاصف k2 قاعدة الملك خالد الجوية ، محققا إصابة دقيقة. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد أن هذا الاستهداف يأتي ردا على استمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني. وكان سلاح الجو المسير استهدف فجر أمس بطائرتين قاصف k2 قاعدة الملك خالد الجوية، وكانت الإصابة دقيقة.



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