تراجع عدد الإصابات اليومية بكورونا في الهند

تراجع عدد الإصابات اليومية بكورونا في الهندأعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 165 ألفا و 553 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في استمرار للمنحى التنازلي بمعدلات الإصابة اليومية لليوم الـ46.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 8ر27 مليون شخص.

وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" أن البلاد سجلت 3460 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد بسبب كورونا حتى صباح اليوم الأحد إلى 325 ألفا و 972 حالة.

وتعد الإصابات الجديدة بكورونا المسجلة اليوم الأحد هي الأدنى التي تشهدها الهند منذ 46 يومًا.

