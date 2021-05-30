بالفيديو.. لحظة تحطم طائرة ليبية خلال عرض عسكري

أكدت القيادة العامة للقوات الليبية المسلحة، خبر تحطم طائرة حربية ليبية، خلال عرض عسكري، مما أدى لوفاة الطيار.
ونعت القيادة العامة وفاة الطيار جمال بن عامر، والذي تحطمت طائرته أثناء عرض عسكري للجيش الليبي، بقاعدة بنينا في بنغازي، السبت.
وأظهر فيديو انتشر على الإنترنت، لحظة تحطم الطائرة، خلال العرض العسكري، حيث بدت الطائرة وهي تهوي بسرعة كبيرة في السماء.
ووفقا لناشطين، فقد ظن كثيرون أن حركة طائرة "ميغ 21" جزء من العرض المتفق عليه، لكنها في الحقيقة واجهت عطلا فنيا خلال الطيران.
وأشاد البعض بحنكة الطيار الراحل، الذي استطاع أن يجنب الحضور الخطر، وأبعد الطائرة لتسقط بعيدا عن تجمع الجيش الليبي خلال العرض.
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