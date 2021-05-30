مسؤول ألمانى بارز يطالب بإقرار اللقاح الروسى ضد كورونا قريبًا

ووفقًا لما نقلته صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، اليوم الأحد، قال زودر: "محرك التطعيم يجب ألا يتعرض لأى اضطراب. لابد من الإسراع فى اتخاذ إجراء بشأن لقاح سبوتنيك فى بصفة خاصة".
وأضاف زودر، الذى يرأس الحزب المسيحى الاجتماعى بولاية بافاريا، وشريك الائتلاف الحاكم الألمانى: "يجب ألا يكون هناك تباطؤ لأسباب أيديولوجية بحتة".
استننادًا إلى دوائر حكومية، توقع تقرير الصحيفة الألمانية إصدار الترخيص الخاص باللقاح الروسى، وذلك فى سبتمبر المقبل على أقرب تقدير، بسبب نقص البيانات.
وإلى جانب السوق الروسية، سجل اللقاح الروسى فى نحو 70 دولة أخرى منذ 9 أشهر. فيما تدرس وكالة الأدوية الأوروبية "إيما"، حاليًا، إصدار ترخيص لاستخدام اللقاح بالنسبة للاتحاد الأوروبى.
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