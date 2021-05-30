الأربعاء.. الكنيست ينتخب رئيسًا جديدًا لـ إسرائيل

جدة - نرمين السيد - ينتخب الكنيست الإسرائيلى، الأربعاء المقبل، رئيسًا جديدًا لدولة الاحتلال الإسرائيلى، خلفًا للرئيس الحالى رؤوفين ريفلين، الذى يغادر منصبه رسميًا فى يوليو المقبل، بعدما قضى 7 سنوات رئيسًا للدولة العبرية، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.





وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إلى "منافسة على منصب رئيس إسرائيل بين الزعيم السابق لحزب العمل رئيس الوكالة اليهودية، يتسحاق هرتسوج، ومريام بيرتس، المختصة فى مجال التربية والتعليم". ومن المقرر أن ينتخب الكنيست الرئيس الجديد، الذى يبدأ تولى مهام منصبه فى شهر يوليو المقبل، فى عملية اقتراع سرية. ونوهت الهيئة إلى أن منصب الرئيس يعتبر ضمن النظام البرلمانى الإسرائيلى، إلا أنه منصبه بروتوكولى ورمزى.

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