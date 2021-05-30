مقتل اثنين وإصابة 20 آخرين فى إطلاق نار بولاية فلوريدا

جدة - نرمين السيد - وكانت الولايات المتحدة شهدت إطلاق نار بمدينة ميامى، مساء أمس السبت، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين.

وحتى الآن، لم تكشف السلطات الأمريكية المزيد من المعلومات بشأن تفاصيل حادثة إطلاق النار فى فلوريدا، أو ما إذا كان هناك مشتبه به محتمل أو أى عمليات احتجاز قامت بها.