جدة - نرمين السيد - وكانت الولايات المتحدة شهدت إطلاق نار بمدينة ميامى، مساء أمس السبت، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين.
وحتى الآن، لم تكشف السلطات الأمريكية المزيد من المعلومات بشأن تفاصيل حادثة إطلاق النار فى فلوريدا، أو ما إذا كان هناك مشتبه به محتمل أو أى عمليات احتجاز قامت بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل اثنين وإصابة 20 آخرين فى إطلاق نار بولاية فلوريدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.