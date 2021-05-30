السفير دياب اللوح يبحث آخر المستجدات مع مندوب السعودية بالجامعة العربية

جدة - نرمين السيد - استقبل سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، اليوم الأحد، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن بن سعيد الجمعة، فى مقر السفارة.





وبحث السفيران آخر مستجدات القضية الفلسطينية ومناقشة التطورات السياسية والميدانية الجارية فى فلسطين والمنطقة. وثمن السفير دياب اللوح دعم المملكة العربية السعودية الكبير وحرصها الدائم على الوقوف إلى صف الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، مؤكدًا استمرار التشاور والتعاون والتنسيق بين القيادتين فى شتى التحركات السياسية والدبلوماسية والميدانية، إيمانًا بوحدة المصير بين الشعبين الشقيقين. ومن جهته، ثمن السفير عبد الرحمن جمعة هذه الزيارة، مؤكدًا استمرار التعاون التشاور الدائم، فيما يصب لمصلحة الشعب الفلسطينى الشقيق انطلاقا من موقف المملكة العربية السعودية الداعم للحقوق الفلسطينية.

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