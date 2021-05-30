إيران: مقتل مسلحين اثنين خلال محاولة تسلل

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، دخلت قوة من الحرس فى اشتباكات مسلحة، أمس السبت، مع خلية مسلحة كانت بصدد التسلل إلى البلاد عبر منفذ بيرانشهر الحدودى، قرب العراق.

وفى بيانه، أوضح الحرس الثورى أن الاشتباكات أدت إلى "مقتل اثنين من العناصر الإرهابية لهذه الخلية، وضبط كمية من السلاح والذخيرة التى كانت بحوزتهم".