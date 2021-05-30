الصحة العالمية تطالب بالإسراع فى تصنيع لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - قال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، "إن دعم دفعة كبيرة لتطعيم ما لا يقل عن 10% من سكان كل بلد بحلول سبتمبر و30% بحلول نهاية العام، ومشاركة الدول بجرعات كبيرة من كوفاكس، وإعطاء الشركات المصنّعة الأولوية لكوفاكس، يُمكن من الوصول إلى إنقاذ الأرواح".

وأضاف جيبرييسوس"أن الهدف هو تطعيم ما لا يقل عن 250 مليون شخص إضافى فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، بما فى ذلك جميع العاملين الصحيين والفئات الأكثر عرضة للخطر - كأولوية أولى".

وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى أنه مع تسجيل أكثر من 3.5 مليون حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19، وخسارة تقديرية للاقتصاد العالمى تبلغ 22 تريليون دولار أمريكى، ومتغيرات جديدة للفيروس تؤدى إلى زيادة التفشى، فإن هذه الجائحة أبعد ما تكون عن نهايتها.