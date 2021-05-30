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المؤتمر نت - الصحة العالمية: بدء انحسار الموجة الثالثة لفيروس كورونا
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دوت الخليج -
الصحة العالمية: بدء انحسار الموجة الثالثة لفيروس كورونا
أكدت الدكتورة مها طلعت، المستشار الاقليمي بوحدة الوقاية من العدوى في منظمة الصحة العالمية، أن انخفاض أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا، يشير إلى بدء انحسار الموجة الثالثة للفيروس عالميا، متابعة: "بالنسبة للأوضاع في الهند فهي مختلفة، بسبب تحور الفيروس مما جعل هناك نوعين من التحورات، وهذا ما زاد من أعداد الإصابات".
وأضافت مها طلعت، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc المصرية، أن ازدياد إصابات كورونا في الهند أيضا كان بسبب الاحتفالات الدينية في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد، ولكن من المتوقع أن تنحسر الموجة الثالثة في الفترة المقبلة هناك، مردفة: "على الرغم من الحصول على اللقاح، إلا أن ارتداء الكمامة أمر في غاية الأهمية للوقاية من الإصابة بكورونا، لاسيما وأن لقاح كورونا يحصن من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 60%".
(وكالات)
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