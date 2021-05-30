العراق يُشيد بموقف مصر الداعم للشعب الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - وأكد الكعبى - خلال لقائه اليوم مع السفير المصرى وليد إسماعيل، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، على ضرورة توحيد المواقف الفاعلة على المستوى الحكومى والنيابى فيما يتعلق بالقضايا المصيرية التى تواجه المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
كما لفت إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما فى المجال الاقتصادى والاستثمارى والثقافى وبناء المدن والقطاع السكنى والمصافى إلى جانب مواجهة الإرهاب، والاستفادة من التجربة المصرية فى قطاع التنمية كونها باتت رائدة على مستوى المحيط العربى والإقليمى.
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