مالى: مقتل 5 أشخاص فى هجوم لمسلحين متطرفين

جدة - نرمين السيد - وتشهد مالى أحداثًا سياسية متوترة، إذ كانت المحكمة الدستورية للبلد الإفريقى أعلنت تعيين الجنرال أسيمى جويتا، قائد المجلس العسكرى، رئيسا انتقاليا للبلاد.

كما أعلن رئيس مالى المؤقت باه نداو، ورئيس وزرائه، استقالتهما، الأربعاء الماضى، بعد اعتقال الجيش لهما.