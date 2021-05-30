العثور على السفير الأوكرانى ميتًا داخل غرفة فندقية فى تايلاند

جدة - نرمين السيد - ولم تحدد الشرطة التايلاندية أسباب وفاة الدبلوماسى الأوكرانى أندرى بيشتا، 45 عامًا، وقال بيان لنائب المتحدث باسم الشرطة الوطنية فى تايلاندا، كيسانا فاثانشاروين، إن "التحقيق الأولى لم يظهر أى دليل على هجوم أو مداهمة أو عنف".

فيما أكد نجل السفير المتوفى أن والده خلد إلى النوم نحو الساعة 23:00 مساء فى اليوم السابق، إلا أنه استيقظ نحو الساعة 4:30 فجرًا، وكان يتقيأ قبل أن يغمى عليه.

وجاء تعيين بيشتا سفيرا لأوكرانيا فى تايلاند عام 2016، وأمضى 10 سنوات من حياته المهنية فى تايلاند التى وصلها عام 2017، بصفته مستشارًا للبعثة الدبلوماسية فى بانكوك. ثم عين نائبًا لمدير عام السفارة فى 2011، قبل أن يعاود تسلم منصبه فى 2016.

وارتدى أعضاء الفريق الطبى الذين وصلوا أولا إلى مكان الحادث ملابس واقية لفحص الجثة على سبيل الاحتياط بينما استجوبت السلطات نجل السفير أوستاب الذى كان ينزل معه فى نفس الغرفة.